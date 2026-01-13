Home

Fattori supera Banksy e Leonardo: Livorno celebra un grande successo culturale

13 Gennaio 2026

Livorno 13 gennaio 2026 Fattori supera Banksy e Leonardo: Livorno celebra un grande successo culturale

La mostra dedicata a Giovanni Fattori si è chiusa a Livorno con numeri che segnano un risultato storico per la città. A tracciarne il bilancio è il sindaco Luca Salvetti, che parla di un traguardo “straordinariamente bello” per la cultura livornese.

Sono stati 42.123 i visitatori che, tra settembre e gennaio, hanno varcato le porte del museo per ammirare l’esposizione dedicata al grande maestro dei Macchiaioli. Un dato che colloca la mostra di Fattori al secondo posto assoluto tra gli eventi culturali più visitati nella storia di Livorno, superando rassegne di richiamo nazionale e internazionale come quelle dedicate a Banksy e Leonardo, e piazzandosi subito dietro alla mostra su Amedeo Modigliani del 2019.

Un successo non solo culturale, ma anche turistico ed economico. Oltre la metà dei visitatori proveniva da fuori città, confermando la capacità della mostra di attrarre pubblico da tutta Italia e di promuovere Livorno come destinazione culturale. Un flusso che ha permesso a molti visitatori di scoprire la città nei mesi autunnali e invernali, contribuendo a destagionalizzare il turismo.

Per l’amministrazione comunale, il risultato della mostra di Fattori rappresenta la conferma della validità della strategia culturale intrapresa negli ultimi anni: investire su grandi nomi legati all’identità cittadina e su progetti di qualità capaci di parlare a un pubblico ampio, ben oltre i confini locali.