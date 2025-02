Home

Fausta Bonino, ergastolo definitivo: la Cassazione respinge il ricorso. Per l’ex infermiera si chiude la vicenda processuale

19 Febbraio 2025

Livorno 19 febbraio 2025 Fausta Bonino, ergastolo definitivo: la Cassazione respinge il ricorso. Per l’ex infermiera si aprono le porte del carcere

Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Fausta Bonino, l’ex infermiera dell’ospedale di Piombino accusata della morte di alcuni pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione tra il 2014 e il 2015. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, confermando così la sentenza emessa a maggio scorso dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze nel processo bis di secondo grado. Secondo quanto riportato da ANSA, la sentenza è arrivata dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, mettendo fine a una vicenda giudiziaria iniziata quasi dieci anni fa.

Dopo la decisione della Cassazione, Fausta Bonino si è costituita presso il carcere di Bollate, a Milano.

L’indagine ha avuto origine da alcune morti sospette avvenute nell’ospedale di Piombino nel biennio 2014-2015, quando diversi pazienti ricoverati in rianimazione morirono per emorragie improvvise e letali. L’accusa ha sostenuto che Bonino somministrò dosi massicce di eparina, un anticoagulante, provocando i decessi. Il 30 marzo 2016, la donna fu arrestata dai carabinieri del NAS su ordine del gip di Livorno, ma venne scarcerata dopo 21 giorni.

Inizialmente, l’ex infermiera era imputata per dieci morti, ma nel primo grado di giudizio fu condannata all’ergastolo solo per quattro di questi casi, mentre in appello venne assolta. Nel 2021, la Cassazione annullò l’assoluzione, disponendo un nuovo processo d’appello per i quattro decessi contestati e confermando l’assoluzione per gli altri sei.

Lo scorso maggio, la Corte d’Assise d’Appello di Firenze ha emesso una nuova condanna all’ergastolo, oggi definitivamente confermata. Secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonio Balsamo, il reparto dell’ospedale “non consentiva l’ingresso incontrollato” e “non c’è traccia di altre persone nel reparto in occasione dei quattro decessi”, elementi che hanno portato a respingere il ricorso della difesa.

Con questa sentenza, cala definitivamente il sipario su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni.

