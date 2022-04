Home

29 Aprile 2022

FdI: “Il Lotto Zero è una necessità per Livorno, lo sversamento della cisterna a Quercianella dimostra pericoli concreti”

Viabilità, Fratelli d’Italia: “Realizzare il Lotto zero. La Tirrenica deve essere collegata con Livorno ed il suo porto”

Intervento dopo il ribaltamento di una cisterna a Quercianella e lo sversamento di 14.000 litri di carburante finiti in mare, con conseguente divieto di balneazione

Livorno 29/04/2022

“Il Lotto Zero è una necessità per Livorno, l’incidente a Quercianella dimostra che i pericoli sono concreti per la costa e che ai danni ambientali si aggiungono anche ricadute sul turismo e sulla vivibilità della zona.

Con il Lotto zero si potrebbe anche arrivare a vietare il traffico nel tratto Quercianella-Cala furia-Livorno riservando quel tratto di costa al turismo mentre oggi, purtroppo, è assediata dai mezzi pesanti.

Il Governo deve inserire nel Piano delle infrastrutture nazionali, con i fondi del Pnrr, la realizzazione del collegamento tra Livorno e la Tirrenica”.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia, Achille Totaro, membro della Commissione Trasporti; il capogruppo in Consiglio regionale, Francesco Torselli; i Consiglieri Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti; il capogruppo in Consiglio comunale a Livorno, Andrea Romiti.

L’intervento degli esponenti di Fratelli d’Italia arriva all’indomani del ribaltamento di una cisterna a Quercianella e lo sversamento di 14.000 litri di carburante finiti in mare, con conseguente danno ambientale e divieto di balneazione.

“Con lo sviluppo della Darsena Europa avremo quasi raddoppio del traffico merci che passerà dagli attuali 800 mila TEU a 1 milione e 400 mila TEU

E’ impensabile che il trasporto su gomma con mezzi pesanti diretto al Sud possa continuare a passare da Calafuria e da Quercianella. –Continua il Sen.Totaro- Chiederò in Commissione Trasporti in Senato che il Lotto Zero torni al centro della discussione e che siano individuati i fondi necessari alla realizzazione.”

“Porteremo la questione in Consiglio regionale.

Le infrastrutture sono volano di sviluppo economico e la Toscana sta scontando da troppo tempo un gap importante.

A maggior ragione; in questo caso realizzare il Lotto zero significherebbe alleggerire il traffico sulla costa livornese restituendola in pieno al turismo” spiegano Torselli, Capecchi e Petrucci.

“In Consiglio Comunale a febbraio 2021, con una mozione passata all’unanimità, avevamo dato mandato al Sindaco di attivarsi con il Ministero per il Lotto Zero.

A distanza di più di 1 anno, Salvetti non ha fatto sapere più niente ai livornesi, sembra più attento al pratino sintetico dello Stadio e all’ippodromo, che alle infrastrutture strategiche per lo sviluppo e la sicurezza della città” incalza Romiti.

