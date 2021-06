Home

17 Giugno 2021

FdI Rosignano: “Casale Poggetti o pozzo di San Patrizio?”

Livorno 17 giugno 2021

Fratelli d’Italia Rosignano critica la situazione di degrado nel quale versano il casale ed il parco dei Poggetti a Rosignano Marittimo.

Il Comunicato ufficiale di FdI Rosignano

“Casale Poggetti o pozzo di San Patrizio?

Fratelli d’Italia ha presentato una mozione nell’ultimo Consiglio comunale del 15 giugno con la quale si chiedeva al Sindaco ed alla Giunta di fare chiarezza sulla grave situazione di degrado nel quale versano il casale ed il parco dei Poggetti a Rosignano Marittimo.

Nel recente passato sono state dedicate ingenti risorse pubbliche per la struttura ed il parco e da due anni è in vigore tra l’Amministrazione e alcune associazioni un “Patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa del casale Poggetti”.

L’obiettivo generale del “patto” è testualmente definito: < …promuovere la cultura della reciprocità … attraverso la cura del paesaggio…inteso come bene comune di tutti e di ciascuno, dell’immaginazione quale bene comune immateriale capace di costruire alleanze inedite tra soggetti collettivi e singoli cittadini…>

Comunque nessuno degli obiettivi specifici è stato minimamentené raggiunto, né sfiorato ma neanche tentato: si sono solo spesi soldi!!!

Fratelli d’Italia ha chiesto che il Sindaco valutasse l’ipotesi di revocare il “patto”.

Incredibile la risposta dell’Assessore Brogi: in pratica ha sostenuto che va tutto bene e che, a breve, saranno spesi altri duecentocinquantamila euro per finanziare il “Patto di collaborazione”.

E’ bene che tutti i cittadini, anche quelli che non sostengono Fratelli d’Italia, sappiano che il Partito Democratico ha votato compatto per continuare sulla linea della folle spesa a sostegno di pochi mandarini privilegiati.

Coloro che dopo il 20 del mese guardano con preoccupazione il bilancio familiare si consolino con …l’immaginazione quale bene comune immateriale…”

Stefano Scarascia

Fabio Niccolini

