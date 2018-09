Home

FDI sui bacini: “Vigileremo e continueremo a fare pressione per scongiurare nuovi incidenti di percorso”

29 settembre 2018

Ieri il sopralluogo della struttura di Donzelli e Romiti

Porto di Livorno, Fratelli d’Italia: “i bacini di carenaggio riprendono vita, entro 2019 torni la riparazione delle navi”

Sopralluogo nell’area dei bacini di carenaggio abbandonati: “Ad ottobre riparte l’iter, continueremo a fare pressione per ridare alla città indotto e lavoro”

“Dopo le interrogazioni e gli ordini del giorno che abbiamo presentato in Regione prima e in Parlamento poi, oggi l’Autorita portuale ci ha comunicato che ad ottobre ripartiranno le procedure per riattivare i bacini di carenaggio ed entro il 2019 Livorno potrà nuovamente ospitare le navi da riparare”.

E’ quanto affermano il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e il portavoce livornese del partito Andrea Romiti, che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo al porto per visitare i due bacini galleggiante e in muratura.

“E’ uno spreco insopportabile non utilizzare e lasciare in decadenza un’infrastruttura che pochi in Europa possono vantare – sottolineano Donzelli e Romiti – adesso che anche tutta l’area è tornata a disposizione le autorità non possono farsi sfuggire l’occasione di riportare indotto e lavoro a Livorno.

Dobbiamo inoltre evitare in ogni modo che Livorno finisca in concorrenza con Piombino: la sinergia fra le due strutture può essere decisivo per il rilancio in Toscana. Vigileremo e continueremo a fare pressione per scongiurare nuovi incidenti di percorso – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – così come non accetteremo che qualcuno tenti di consegnare l’area alla speculazione edilizia”.