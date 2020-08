Home

Federica Benifei, nipote di Garibaldo, in corsa per le regionali

3 Agosto 2020

Livorno 3 agosto 2020 – I Giovani Democratici Livorno, annunciano la candidatura alle prossime Regionali di Federica Benifei.

Federica Benifei, 26 anni è la nipote di Garibaldo Benifei, partigiano; politico e antifascista italiano, nominato Cavaliere della Repubblica e scomparso nel 2015 all’età di 103 anni

“Ci siamo spesso chiesti, come giovani, se le nuove generazioni si preoccupino di seguire la politica o se preferiscano invece rimandare questa attività, con il rischio di perdere di vista questioni che in un futuro molto prossimo li riguarderanno da vicino.

Spesso le giustificazioni comuni stanno nel “è una cosa da grandi”, “non me lo fanno fare”, “non mi interessa”.

Ma lo sappiamo, Livorno è diversa.

Come Giovani Democratici Livorno:

abbiamo iniziato un percorso un anno e mezzo fa, che ci ha portato, con gioia, ad avere tra le fila del Consiglio Comunale, un giovane capace e motivato, Filippo

.

Oggi, in continuità con la sua attività, abbiamo deciso di crescere ancora.

Grazie alla fiducia riposta nei nostri confronti da tutto il Partito Democratico, abbiamo deciso di fare un passo avanti, per portare i temi a noi più cari e la nostra passione politica anche in Regione.

È per questo che vi scrivo. Sono Federica Benifei, ho 26 anni, e mi candido con il Partito Democratico per il Consiglio regionale della Toscana

.

Ringraziamo per il sostegno e la grande fiducia il Segretario dell’Unione Comunale del PD Livorno Federico Mirabelli; il Segretario della Federazione PD Livorno Simone Rossi

Grazie anche al Consigliere Regionale Francesco Gazzettii, con cui avremo modo di condurre un percorso comune per la città e la regione che amiamo.

La mia candidatura la metto al servizio di tutti quelli che vorranno discutere e pensare al futuro di Livorno”