Felicità Festival, si parte il 4 maggio con Uovo Alla Pop ed i Tour Teraphy

3 Maggio 2022

Felicità Festival, si parte il 4 maggio con Uovo Alla Pop ed i Tour Teraphy

Livorno 3 maggio 2022

Il *Sulla Felicità Festival, manifestazione ideata e diretta da Stefano Santomauro, con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Livorno e

Fondazione Livorno *prende il via *Mercoledì 4 Maggio*. La prima edizione

del festival che vuole parlare della felicità attraverso il teatro, la

letteratura, la musica, la fotografia, l’ambiente e molto altro ha già

conquistato il pubblico con la Campagna Pubblicitaria “Piccoli Scatti

Rubati di Felicità”: 32 sbatti rubati appunto a 32 livornesi che non

sapevano di essere fotografati ed immortalato in un piccolo attimo di

felicità. Il primo festival “Sulla Felicità” della Toscana arriva a Livorno

e nei prossimi giorni prevede un programma ricco, originale ed

assolutamente di grande spessore sociale e culturale.

Si parte alle 18,30 con il collettivo *Uovo Alla Pop *e l’evento dei *Tour

Teraphy*: sentirsi parte integrante di una comunità, tessere rapporti

sociali soddisfacenti, conoscere la storia da cui si proviene e diventarne

testimoni, sono dei modi per riuscire a potare a termine uno dei nostri più

importanti doveri: essere felici. I “tour terapia” sono dei percorsi nei

luoghi storici e significativi della città, accompagnati da una guida

turistica e un operatore di discipline del benessere, dal nord walking al

mindfulness passando dallo yoga. Il primo tour sarà presso *LA FORTEZZA

VECCHIA e i suoi segreti, con saluto al sole e bagno sonoro alla ore 18.15.*

La bellissima Fortezza Vecchia, incastonata nel centro storico di Livorno,

è un dedalo di gallerie e antichi bastioni, dove la storia della nostra

città si è intrecciata con battaglie e assedi nemici. Poco prima del

tramonto, illuminati ancora dalle ultime luci del giorno, una guida

turistica ci introdurrà ai misteri delle gallerie nascoste della fortezza e

dei suoi anfratti meno conosciuti, mentre un’insegnate di Yoga ci

aspetterà per fare insieme l’antico saluto al sole e depurarci dalle

energie pesanti del giorno con un mistico “bagno sonoro”. Porta il tuo

tappetino per fare yoga | *Evento inserito tra le iniziative proposte

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in

occasione della “Giornata Europa del Mare 2022” nell’ambito del programma

Porto Aperto 2021-2022.*

Dalle ore 19 presso il centro *Commerciale Naturale della Venezia* alcuni

locali offriranno menù creati ad hoc per il Sulla Felicità Festival. Scopri

dove sul sito ufficiale del Festival.

Per info ed iscrizione ai Tour Teraphy

https://www.sullafelicitafestival.it/tour-therapy/

