Felpa con cappuccio, un capo sempre alla moda

13 Febbraio 2024

E se vestirsi alla moda, in alcuni casi, volesse dire indossare anche degli abiti confortevoli? Sappiamo alla perfezione che ci sono alcuni abiti che si prestano alla perfezione a seguire le tendenze, ma al contempo anche a garantire quel comfort e quella praticità che nella vita di tutti i giorni fanno la differenza.

Ebbene, le felpe con cappuccio rappresentano l’esempio perfetto di quello che stiamo dicendo. Diffuse in tutto il mondo, presenti in ogni stile e varietà in commercio, al giorno d’oggi è facile notarle indossate anche dai modelli e dalle modelle durante le sfilate in passerella. Non solo, visto che anche tantissimi personaggi famosi non si fanno troppi problemi a mettersi in bella vista con felpe realizzate da brand di alta moda o altri marchi di lusso.

Hoodie mania, le felpe con cappuccio vanno alla grande anche tra i vip

A parte quando si tratta di prendere parte ad eventi mondani ed occasioni formali, tantissimi personaggi famosi, nella vita di tutti i giorni, non disdegnano di sicuro di utilizzare le felpe con cappuccio. Meglio conosciuto, soprattutto oltreoceano, con il sostantivo di “hoodie”, questo capo d’abbigliamento va alla grande tra un gran numero di celebrity, che hanno dimostrato di saper giocare alla perfezione tra tonalità accese e squillanti.

Felpe con cappuccio a tinta unita, ma spesso e volentieri con dettagli che campeggiano lungo le maniche o in bella mostra sulla parte frontale. Il logo è uno degli elementi che non mancano mai, così come tante felpe con cappuccio riportano i più disparati messaggi, che spaziano tra comicità, ironia e tante altre tematiche. Insomma, i decori spesso e volentieri fanno la differenza, così come la scelta dei colori.

Come abbinare la felpa da donna

Capita spesso e volentieri di optare per una felpa con cappuccio di taglia oversize, da indossare esattamente sopra una t-shirt. Ottima la combinazione con i leggings neri, piuttosto che dei jeans taglio skinny o anche degli shorts. Insomma, è davvero facile giocare con questi abbinamenti per creare sempre degli outfit decisamente chic, ma al contempo piuttosto disinvolti. È chiaro che la felpa con cappuccio si adatta alla perfezione a uno stile sportivo. Quindi, se la felpa è a maniche lunghe, ottima la scelta di abbinarla ad una t-shirt e a dei pantaloni jogger oppure sportivi. Per completare l’outfit, va benissimo una giacca in denim, oppure un bomber quando fuori fa più freddo.

Come abbinare la felpa da uomo

Da uomo è chiaro che l’abbinamento perfetto per una felpa con cappuccio è quello di sfruttarla con dei jeans slim fit e delle scarpe più classiche. Per chi ama un outfit decisamente comodo e pratico, si può optare per l’abbinamento di una felpa con cappuccio oversize con un paio di pantaloni jogger piuttosto che dei leggings coordinati, ma va benissimo anche con shorts stile basket oppure dei track pants.

Dove acquistare online felpe con cappuccio

Nel caso in cui la vostra ricerca sia orientata verso una felpa con cappuccio dallo stile tipicamente basic, allora la piattaforma di Wordans è senz’altro la soluzione migliore su cui puntare. Si tratta di un ecommerce che mette a disposizione un’ampia e variegata gamma di felpe basic, caratterizzate da un rapporto tra qualità e prezzo veramente interessante. Le tinte più classiche, come ad esempio nero, grigio e bianco, ma anche una vasta scelta di taglie, che permettono di soddisfare ogni esigenza dal punto di vista della corporatura. Molto ampia anche la scelta dei materiali, visto che si trovano facilmente felpe con cappuccio create con materiali sostenibili, con una particolare attenzione quindi all’impatto sull’ambiente intorno a noi. Felpe con cappuccio realizzate in cotone organico certificato, ma anche dei modelli realizzati al 50% con dei materiali riciclati, come ad esempio poliestere e cotone.

