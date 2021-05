Home

Ambiente

29 Maggio 2021

Femmina di gabbiano intrappolata al centro per l’impiego, Anpana la libera

Livorno 29 maggio 2021

Una femmina di gabbiano è entrata all’interno del centro per l’impiego e nonostante tutti i suoi tentativi di tornare a volare libera nel cielo,il volatile non trovava via di uscita.

Là dove vedeva il cielo blu, la povera femmina di gabbiano si andava a scontrare con le vetrate e non trovava via di uscita.

Sul posto, avvertita dai dipendenti è intervenuta Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente).

Franco Fantappiè presidente dell’associane è riuscito a catturare e liberare la femmina di gabbiano

Di seguito alcune immegini della “gabbiana” mentre cercava di uscire dal centro per l’impiego, ma rimane bloccata dalle vetrate e il momento prima della sua liberazione

