Femminicidio, fiaccolata Francesca Sono Io e inaugurazione di una panchina rossa

5 Febbraio 2025

Sette anni fa moriva Francesca. Vittima di femminicidio. Il 13 febbraio 2025, a Rosignano Solvay, è prevista la fiaccolata in memoria della giovane donna e madre, originaria di Nibbiaia.

Il ritrovo alle 17.30 sarà al Centro Culturale Le Creste, nei pressi della panchina rossa contro la violenza sulle donne, posizionata in loco già qualche tempo. Poi ci sarà la partenza della fiaccolata (alle ore 17.45) che percorrerà via della Costituzione, per svoltare in Piazza del Mercato, raggiungere quindi via Allende e proseguire su via Ernest Solvay, fino al Teatro.

Qui, nei giardini del Centro Culturale Solvay, sarà posizionata e inaugurata una seconda panchina rossa, “In memoria di Francesca Citi e di tutte le donne vittime di femminicidio” (come si legge sulla targa).

L’appuntamento promosso dall’Associazione Francesca Sono Io e dal Comune di Rosignano Marittimo, vede coinvolte anche l’Associazione Musicale Bacchelli e l’Associazione Musicale Schola Cantorum. Saranno proprio alcuni musicisti di questa associazione i protagonisti di un breve intrattenimento musicale previsto durante l’inaugurazione della panchina. per la quale viene ringraziato il signor Causarano, titolare dell’azienda A&A Ferro Battuto sas

Alle 16.30 dello stesso giorno della fiaccolata a Rosignano Solvay, cioè il 13 febbraio, a Nibbiaia sarà celebrata una messa.

