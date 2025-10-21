Home

Femminismo, Palestina e lavoro portuale: Livorno si confronta alla Casa del Popolo Heval

21 Ottobre 2025

Musica, dibattiti e partecipazione: Potere al Popolo Livorno alla giornata organizzata dalla Casa del Popolo Heval

Un pomeriggio di confronto, musica e impegno politico. È quello in programma venerdì 24 ottobre alla Bottega del Caffè di viale Caprera 35, dove la Casa del Popolo Heval organizza una giornata di incontri aperti a tutta la cittadinanza. All’iniziativa sarà presente anche Potere al Popolo Livorno, che conferma così il proprio sostegno ai momenti di discussione e costruzione collettiva nati dal basso.

L’evento prenderà il via dalle ore 15 e alternerà momenti di dibattito politico e musica dal vivo, con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto su temi centrali per la sinistra livornese e nazionale.

Il primo incontro, intitolato “Femministe e comuniste: un’alleanza da costruire”, vedrà gli interventi di Marta Canuto, studentessa, e Camilla Barontini, consigliera per Livorno Popolare, moderate da Dario Mainardi della Casa del Popolo Heval. Un dialogo che si propone di approfondire il rapporto tra movimento femminista e istanze sociali, in un momento storico in cui la lotta per i diritti e la parità torna ad assumere una valenza decisiva.

Il secondo dibattito, “Porto & Palestina”, affronterà invece i temi della solidarietà internazionale e del lavoro portuale, con un focus sulle mobilitazioni in corso a Livorno e nel Mediterraneo. Interverranno Simone D’Aversa (Gruppo Autonomo Portuali), Emiliano Lubrano (Scrivania Autogestita Indipendente) e Leonardo Niccolai (Potere al Popolo), moderati da Tommaso Benvenuti di Heval.

La giornata si concluderà con momenti di musica e socialità, nello spirito di una comunità che vuole tornare a discutere, a partecipare e a costruire dal basso una prospettiva alternativa di giustizia sociale, solidarietà e uguaglianza.