“Fenomeno Maranza”: Giovani contro la violenza, Cgil grida alla discriminazione

25 Maggio 2025

“Sbarazziamoci della cultura maranza”: raccolta firme accende il dibattito a Piombino e Livorno

Ha suscitato polemiche la raccolta firme promossa da Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che ha lanciato una petizione dal titolo provocatorio: “Sbarazziamoci della cultura maranza”. L’iniziativa, che si è tenuta nei giorni scorsi a Piombino e Livorno, punta a sensibilizzare contro la violenza giovanile; il degrado culturale e l’idolatria di modelli diseducativi, soprattutto tra i più giovani.

A spiegare le finalità è Alessandro Palumbo, esponente di Gioventù Nazionale, che chiarisce il carattere “propositivo” dell’iniziativa. L’obiettivo principale, infatti, è quello di chiedere l’introduzione nelle scuole di percorsi educativi mirati, promossi in collaborazione con comunità di recupero e realtà che si occupano di dipendenze e disagio giovanile.

«Assistiamo a un crescente degrado culturale e sociale – ha dichiarato Palumbo – che si manifesta nei comportamenti violenti delle baby gang. Molti ragazzi idolatrano modelli negativi che li portano a commettere atti di bullismo, vandalismo, malamovida e microcriminalità. Servono interventi concreti dentro le scuole, per contrastare questa deriva».

La campagna è stata pubblicizzata attraverso volantini che ritraggono un giovane incappucciato con una bottiglia in mano, immagine che; secondo i promotori, vuole rappresentare una denuncia simbolica contro “la cultura del branco”. Tuttavia, è proprio questo aspetto visivo e lo slogan scelto ad aver generato le maggiori critiche.

Ad intervenire contro “Sbaraziamoci della cultura della Maranza” è stata la CGIL di Livorno, che ha espresso “forte preoccupazione” per i toni e i contenuti della campagna.

«Lo slogan e l’immagine utilizzati alimentano una narrazione pericolosa e discriminatoria – scrive la CGIL in una nota –. Si punta il dito contro un gruppo di giovani, spesso di origine straniera, trasformandoli in un bersaglio. È inaccettabile generalizzare in questo modo, criminalizzando intere fasce della popolazione giovanile».

Il sindacato Cgil sottolinea come iniziative del genere rischino di spostare l’attenzione dalle cause profonde del disagio sociale a una retorica divisiva, che rafforza i pregiudizi anziché promuovere soluzioni inclusive. In risposta, la CGIL ribadisce la necessità di costruire sicurezza “attraverso la giustizia sociale, non la paura”, con più diritti, servizi e rispetto per tutte e tutti.

Dal confronto tra le due posizioni emergono due visioni diverse ma convergenti su un punto: la necessità di affrontare con urgenza il disagio giovanile. Resta ora da vedere se la petizione di Gioventù Nazionale riuscirà a tradursi in proposte concrete e condivise, capaci di unire e non di dividere.

