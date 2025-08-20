Feriscono 20enne con bottiglia e coltello fuori da un locale un locale, denunciati due coetanei 

Home

20 Agosto 2025

I Carabinieri della Stazione di Piombino negli ultimi giorni, durante la notte, hanno denunciato a piede libero due giovani ritenuti autori di aggressione presso il parcheggio di un locale. In particolare, i militari all’esito di un intervento notturno svolto in presenza e supporto anche di personale sanitario, hanno denunciato in stato di libertà due giovani intorno alla ventina, entrambi del posto, gravemente indiziati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma in concorso.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti nell’immediatezza del fatto, la vittima, un giovane sopra la ventina della zona, aveva trascorso la serata in una discoteca e qui aveva avuto un primo scontro con uno dei due aggressori, da lui conosciuto e gravato da precedenti, che lo avrebbe aggredito in modo violento per futili motivi riconducibili a pregresse acredini di natura sentimentale.

La vittima sarebbe poi stata aggredita anche in un secondo momento, incontrando fuori sempre i due aggressori, già incontrati in discoteca, che lo attendevano ed approfittando dell’effetto sorpresa lo avrebbero nuovamente inseguito e percosso ferendolo con una bottiglia di vetro e un coltello, arrecando lesioni fortunatamente non gravi per poi dileguarsi.

I Carabinieri, prontamente giunti, hanno sventato conseguenze ben peggiori riuscendo in poco tempo a ricostruire la dinamica dei fatti ma soprattutto ad individuare i due presunti responsabili dell’aggressione, uno dei quali già gravato da precedenti nonché sottoposto ad obblighi di presentazione alla p.g. ed all’applicazione del DACUR (divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento). All’esito degli accertamenti li hanno denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno con l’accusa di lesioni aggravate in concorso e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Proseguirà per tutto il periodo estivo l’azione di controllo condotta dai Carabinieri di Piombino per il presidio dei luoghi maggiormente frequentati nonché il contrasto ad episodi di malamovida in prioritaria tutela del divertimento dei giovani nel rispetto di legalità e sicurezza.

