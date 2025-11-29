Home

Fermata Freccia Rossa a Cecina, Gazzetti: grande vittoria frutto anche del lavoro del PD

29 Novembre 2025

Fermata Freccia Rossa a Cecina, Gazzetti: grande vittoria frutto anche del lavoro del PD

Livorno 29 novembre 2025 Fermata Freccia Rossa a Cecina, Gazzetti: grande vittoria frutto anche del lavoro del PDTreni, Gazzetti (Pd): “Nella stazione di Cecina attiva dal 14 dicembre la fermata per il Frecciarossa sulla direttrice Torino-Genova-Roma: una grande vittoria frutto anche del lavoro svolto dal Partito Democratico su tutti i livelli”“Finalmente una buona notizia! Trenitalia informa che dal 14 dicembre attiverà nella stazione di Cecina la fermata per il Frecciarossa sulla direttrice Torino-Genova-Roma, facendo monitoraggio sul suo utilizzo. Il Frecciarossa 8606 (Torino Porta Nuova – Genova Piazza Principe – Roma Termini) in direzione Genova/Torino effettuerà la fermata a Cecina alle ore 9:10, mentre il treno 8623 in direzione Roma fermerà a Cecina alle ore 19:48, riprendendo il servizio che era effettuato dal Frecciabianca fino all’agosto scorso.Era il 23 agosto quando, come Pd Toscana, uscimmo con forza sulla necessità che Cecina non perdesse questi importanti collegamenti. Lo facemmo con nettezza, schierandoci al fianco dell’Ammimistrazione comunale di Cecina che aveva portato all’attenzione generale le conseguenze di un’inaccettabile decisione unilaterale di Trenitalia.

Nel giro di poche ora arrivarono l’immediata presa di posizione del presidente della Regione Giani e dell’allora assessore ai Trasporti Baccelli con l’immediata mobilitazione del Pd Toscana.

Su indicazione del nostro segretario regionale Emiliano Fossi attivammo i nostri parlamentari che vogliamo ringraziare per la loro azione. Ed è importante evidenziare come all’immediata interrogazione presentata dall’onorevole Marco Simiani si aggiunse anche un’analoga iniziativa in Senato da parte del responsabile nazionale Pd delle Infrastrutture Antonio Misiani. Ma non ci fermammo qua. La giusta rivendicazione sollevata dal Comune di Cecina guidato dalla sindaca Lia Burgalassi diventò, d’intesa con tutte le rappresentanze e le articolazioni del Pd del territorio, uno dei temi che portammo all’attenzione anche della Festa dell’Unità Nazionale tematica dedicata proprio ai trasporti e alle infrastrutture che si svolse a Livorno dal 29 agosto all’8 settembre. Un grande gioco di squadra dunque, di cui andare fieri ed orgogliosi, e che oggi ci porta a gioire con ancora maggiore soddisfazione per il risultato raggiunto” così in una nota Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture e Trasporti del Pd Toscana.

