Fermate dei bus, le paline saranno dotate di un pulsante audio per l'interrogazione vocale

Cronaca

29 Dicembre 2023

Fermate dei bus, le paline saranno dotate di un pulsante audio per l’interrogazione vocale

Livorno 29 dicembre 2023

Le 45 paline installate da Autolinee Toscane alle fermate dei bus per informare, tramite display, l’utenza, a breve diventeranno “parlanti”, nel senso che permettono la trasposizione sonora dell’informazione passata sullo schermo. Sarà sufficiente premere un pulsante per attivare la funzione vocale assicurando così la più ampia accessibilità alle informazioni sul servizio.

Il Comune di Livorno ha infatti stanziato circa 26 mila euro a favore di Autolinee Toscane per l’acquisto, l’installazione e le spese di gestione di tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi e la messa in funzione dei dispositivi.

