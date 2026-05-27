Collesalvetti 27 Maggio 2026

Fermate dell’autobus nel degrado a Collesalvetti, la denuncia di un lettore

Collesalvetti (Livorno) 27 maggio 2026 Fermate dell’autobus nel degrado a Collesalvetti, la denuncia di un lettore

Due fermate dell’autobus nel territorio comunale di Collesalvetti finiscono al centro della segnalazione di un lettore, che denuncia una situazione di forte degrado e scarsa manutenzione. Le immagini inviate alla redazione mostrano pensiline deteriorate, vegetazione incolta e strutture che, secondo il cittadino, necessiterebbero di interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro agli utenti del trasporto pubblico.

La prima fermata segnalata si trova lungo la strada provinciale di via delle Sorgenti, tra il bivio per Parrana e Nugola. Dalle fotografie emergono evidenti segni di usura della struttura metallica, con ampie tracce di ruggine diffuse su gran parte della pensilina. Un deterioramento che, secondo la segnalazione, sarebbe riconducibile a una prolungata assenza di manutenzione e all’esposizione costante agli agenti atmosferici.

A colpire è anche la presenza di erba alta e vegetazione infestante cresciuta attorno e all’interno della fermata, fino quasi a coprirne il pavimento. I pannelli trasparenti risultano sporchi e opachi, mentre cartelli e avvisi appaiono fissati in maniera precaria. L’intera area, riferisce il lettore, trasmetterebbe una sensazione di abbandono e scarsa attenzione verso un servizio utilizzato quotidianamente dai cittadini.

Ancora più critica, secondo la denuncia, la situazione della seconda pensilina situata in via Tanna Bassa, dove è presente anche la fermata dello scuolabus. In questo caso la struttura presenta pannelli danneggiati, con un ampio foro nella parte posteriore, probabilmente dovuto ad atti vandalici o al mancato ripristino nel tempo.

Fermate dell’autobus nel degrado a Collesalvetti, la denuncia di un lettore

All’interno della pensilina sarebbero state collocate alcune sedie di fortuna, diverse tra loro e in cattivo stato, sistemate presumibilmente da privati per consentire agli utenti di sedersi durante l’attesa. Anche qui l’erba alta invade l’area circostante e parte dello spazio interno della fermata. Erba talmente alta e fitta che vi si potrebbero nascondere facilmente dei serpenti

“È urgente un intervento di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza”, conclude il cittadino nella propria lettera, auspicando un rapido intervento delle istituzioni competenti per ripristinare condizioni adeguate nelle due aree segnalate.

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