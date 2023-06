Home

Cronaca

Fermati alla guida di scooter rubati, denunciati due giovani livornesi

Cronaca

6 Giugno 2023

Fermati alla guida di scooter rubati, denunciati due giovani livornesi

Livorno 6 giugno 2023 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà due giovani livornesi, gravemente indiziati di ricettazione.

Ad una pattuglia dell’Arma in servizio notturno nell’area nord della città è giunta una segnalazione relativa ad alcuni giovani notati mentre armeggiavano in maniera sospetta vicino ad alcuni scooter posteggiati in una via del centro cittadino e, successivamente, dileguarsi alla guida di questi ultimi.

Le immediate ricerche dei militari, grazie anche alla conoscenza del territorio, ha permesso di individuare rapidamente due ragazzi in particolare, un 22enne già a noto per un fatto analogo ed un minore anch’esso già conosciuto.

Al momento del controllo il 22enne era alla guida di un ciclomotore Aprilia risultato rubato ed intestato ad un 58enne mentre il minore, alla richiesta di fermarsi e scendere dal mezzo sul quale si trovava per le verifiche del caso, effettuava una repentina manovra e si dava alla fuga, ma i militari, avendolo riconosciuto, hanno rintracciato ed allertato i genitori inducendoli a presentarsi con il figlio ed il ciclomotore risultato provento di furto presso il comando di viale Fabbricotti.

Restituiti ai proprietari i mezzi oggetto di furto mentre per i due giovani è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria

Entrambi dovranno rispondere di del reato di ricettazione mentre il minorenne anche di resistenza e guida senza patente perché mai conseguita.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin