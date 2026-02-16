Home

Fermati con armi bianche durante i controlli: scatta la denuncia

16 Febbraio 2026

Livorno 16 febbraio 2026

Carabinieri Cecina: due denunciati per porto di coltello proibito

Nel corso dei servizi di controllo del territorio condotti dai Carabinieri della Compagnia di Cecina, due persone sono state denunciate per porto di oggetti atti ad offendere.

I due soggetti, entrambi di origini straniere e già gravati da precedenti, sono stati fermati in distinti controlli effettuati tra Cecina e Rosignano Marittimo.

Durante le verifiche, ciascuno è stato trovato in possesso di un coltello del genere proibito. Le armi sono state immediatamente sequestrate e per entrambi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

L’episodio si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dall’Arma per garantire maggiore sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alle aree urbane e alle fasce orarie serali.