Fermati dai carabinieri, scooter sequestrato e denuncia per droga

24 Febbraio 2023

Rosignano (Livorno) 24 febbraio 2023

I Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno, disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, per contenere e prevenire il consumo di droga tra i giovani.

Il bilancio del servizio è di un uomo denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 51enne residente a Bibbona (LI) fermato dai Carabinieri ad un posto di controllo nel comune di Rosignano Marittimo unitamente ad un 47enne a bordo di un ciclomotore.

L’uomo, con precedenti specifici in materia di stupefacenti; è stato trovato in possesso, occultati sulla sua persona, due involucri di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso complessivo di circa 20 grammi

I militari della Stazione di Rosignano Marittimo lo hanno quindi deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del controllo i Carabinieri hanno anche verificato che il 47enne conduceva il ciclomotore, non assicurato, con patente scaduta di validità nell’anno 2020;

Il 47enne è stato quindi sanzionato ai sensi del codice della strada ed il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

I controlli proseguiranno anche in altre aree di competenza della Compagnia Carabinieri di Cecina.

