Fermato alla guida di uno scooter, risulta senza patente, irregolare e in possesso di droga e soldi

15 Ottobre 2022

Livorno 15 ottobre 2022 – Fermato alla guida di uno scooter, risulta senza patente, irregolare e in possesso di droga e soldi

Nella serata di ieri 14 ottobre nell’ambito della intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo che interessano in particolare la zona del Buontalenti , le piazze della Repubblica, XX settembre e Piazza Attias , il personale della polizia, fermava un uomo a bordo di uno scooter

L’uomo fermato in via Passaponti è un cittadino tunisino del 78 che viaggiava sprovvisto di patente a bordo di ciclomotore Kimco

Il fermato fermato, risulta irregolare sul territorio nazionale, ed era in possesso di:

una piccola quantità di stupefacente,

4 cellulari

1555 euro divisi in vario taglio

L’uomo veniva posto a disposizione del locale ufficio immigrazione per la trattazione dei relativi atti e deferito ai sensi art. 73 dpr 309/90 ( detenzione ai fini di spaccio), per resistenza a pubblico ufficiale e per irregolarità sul territorio nazionale

