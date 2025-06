Home

18 Giugno 2025

Cecina (Livorno) 18 giugno 2025 Fermato con quasi 250 grammi di marijuana: 20enne cecinese arrestato per spaccio

Si aggirava con fare sospetto tra via Occorsio e le vie limitrofe di Cecina, in un pomeriggio qualsiasi, ma il suo comportamento non è sfuggito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina. I militari, impegnati nei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Livorno, hanno notato il giovane – un 20enne cecinese con precedenti – muoversi con troppa disinvoltura tra piccoli gruppi di persone, con frequenti spostamenti e incontri fugaci.

Insospettiti dalla dinamica, i Carabinieri hanno deciso di seguirlo. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di dileguarsi velocemente in via Aldo Moro, ma è stato raggiunto e bloccato per un controllo. Il suo nervosismo e l’incapacità di spiegare i motivi della fuga hanno portato i militari ad approfondire gli accertamenti.

Durante la perquisizione personale, il ventenne è stato trovato in possesso di 240 grammi di marijuana suddivisi in quattro buste di plastica, due bilancini di precisione e 48 bustine trasparenti pronte per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’arresto è scattato immediatamente: il giovane è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno, è stato posto agli arresti domiciliari.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di intensificazione dei controlli volti a garantire la sicurezza pubblica, soprattutto nelle aree urbane dove si registra un incremento delle attività di microspaccio.