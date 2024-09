Home

Fermato di notte con tronchese da 50 cm: in Italia da pochi giorni e senza lavoro, denunciato

16 Settembre 2024

Livorno 16 settembre 2024 – Fermato di notte con tronchese da 50 cm: in Italia da pochi giorni e senza lavoro, denunciato

Domenica, intorno alle 4:00 del mattino, una pattuglia della Sezione Volanti, in transito in via Giuseppe Maria Terreni, ha notato un uomo con una tuta scura e cappuccio calzato, che si nascondeva tra le auto in sosta.

Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti hanno deciso di fermarlo e controllarlo. L’uomo, un cittadino rumeno di 40 anni, è stato trovato in possesso di una sacca con il lato distintivo rivolto all’interno per nascondere la stampa raffigurante teschi, e di una tronchese professionale lunga 50 cm.

Il 40enne, in Italia da pochi giorni e senza lavoro, non ha saputo fornire una spiegazione plausibile sul possesso e il trasporto dell’attrezzo. È stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.