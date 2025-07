Home

21 Luglio 2025

Livorno 21 luglio 2025 Fermato in piazza Dante, aveva mazza da baseball e attrezzi da scasso

A seguito di un controllo di iniziativa in piazza Dante, i carabinieri hanno fermato un quarantenne fiorentino per accertamenti avendolo notato avere una condotta sfuggente alla vista della pattuglia.

Durante le operazioni di controllo del mezzo, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità una mazza da baseball in alluminio della lunghezza poco meno di un metro ed attrezzi da lavoro e da scasso di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Gli oggetti, idonei all’attività di scasso ed effrazione nonché aventi caratteristiche tali da poter esser utilizzati per offendere ed il cui porto senza motivo è pertanto vietato, sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.