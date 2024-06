Home

Cronaca

Fermato in sella a bici rubata da un appartamento, denunciato un asiatico per ricettazione

Cronaca

14 Giugno 2024

Fermato in sella a bici rubata da un appartamento, denunciato un asiatico per ricettazione

Livorno 14 giugno 2024 – Fermato in sella a bici rubata da un appartamento, denunciato un asiatico per ricettazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un giovane uomo di origini asiatiche, gravemente indiziato di ricettazione.

La pattuglia dell’Arma in servizio serale sul territorio cittadino è intervenuta in via di Levante, su richiesta della vittima di un furto in appartamento; si tratta di un uomo residente in città, che avrebbe allertato il 112NUE informando prontamente l’Arma di avere riconosciuto la propria bicicletta passargli davanti con un altro soggetto a bordo. La bicicletta gli sarebbe stata rubata appena qualche settimana prima da una cantina pertinente la propria abitazione.

Sul posto i Carabinieri hanno raggiunto la vittima richiedente supporto, dopodiché si sono attivati per raggiungere e bloccare il presunto ladro di biciclette prima che fosse troppo tardi. Una volta preso è stato compiutamente identificato e sono stati fatti accertamenti di verifica della effettiva riconducibilità della bici all’uomo che ne ha rivendicato la legittima proprietà. Appurato che si trattasse proprio del provento di furto, i carabinieri l’hanno restituito ed il giovane 27enne sorpreso possessore, non potendo fornirne alcuna valida giustificazione, è stato denunciato a piede libero all’AG di Livorno per ricettazione.