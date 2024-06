Home

Livorno 5 giugno 2024 – Fermato in sella a una e-bike finisce in carcere, pendeva su di lui ordine di carcerazione

Arrestato cittadino rumeno per esecuzione pena

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti per contrastare la criminalità diffusa lamentata dai residenti di questo centro storico, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ieri 4 giugno, in piazza della Repubblica sottoponeva al controllo di Polizia una persona che si trovava in sella ad una e-bike.

Dai successivi accertamenti il controllato risultava essere cittadino rumeno del 1993 con precedenti di polizia ed a suo carico vi era un provvedimento di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pistoia per i reati di furto aggravato in concorso.

Per quanto sopra, lo straniero veniva condotto presso gli Uffici della Questura per le pratiche di rito e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale “Le Sughere”