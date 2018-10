Home

Fermato macedone irregolare in possesso di droga

5 ottobre 2018

La Questura di Livorno sta continuando i servizi straordinari coordinati dall’Ufficio prevenzione generale con l’ausilio di pattuglia della squadra mobile e pattuglie del reparto prevenzione crimine Toscana .

Nel corso dei controlli è stato fermato e indagato in stato di libertà un cittadino macedone del ’67. È infatti emerso che non solo non era in regola sul territorio nazionale ed inottemperante all’espulsione, ma era anche in possesso di 5 grammi di hashish. L’uomo pertanto è stato sanzionato per detenzione di droga per uso personale e posto a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’avvio dell’iter espulsivo.