Home

Cronaca

Fermato per il telefono alla guida: municipale scopre nel sottosella droga e oltre mille euro

Cronaca

13 Marzo 2026

Fermato per il telefono alla guida: municipale scopre nel sottosella droga e oltre mille euro

Livorno 13 marzo 2026 Fermato per il telefono alla guida: municipale scopre nel sottosella droga e oltre mille euro

Martedì scorso una pattuglia della Polizia Locale in servizio per il controllo del territorio ha fermato un motociclo il cui conducente stava facendo uso del telefono cellulare mentre era alla guida. Durante le verifiche gli agenti, sentendo provenire dal mezzo un forte odore, hanno chiesto spiegazioni all’uomo che, vedendosi scoperto, ha riferito di avere sostanze stupefacenti nel sottosella.

Gli approfondimenti eseguiti sul posto e presso il Comando permettevano di accertare la quantità e la tipologia della sostanza stupefacente trasportata (14 grammi di hashish e 33 grammi di marjiuana) che è stata posta sotto sequestro come gli strumenti per tagliarla (due grinder), confezionarla (quattro bustine di plastica) e il denaro rinvenuto in suo possesso (€ 1285,00 suddivisi in banconote di piccolo taglio), ritenuto essere il frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e sanzionato perché guidava facendo uso del telefono cellulare, con conseguente ritiro della patente per la e sospensione.