25 Ottobre 2024

Livorno 25 ottobre 2024 – Fermato su scooter rubato 15enne con precedenti per ricettazione e guida senza patente

Denunciato minorenne livornese trovato alla guida di uno scooter rubato.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, il personale della Sezione Volanti della Questura, in via Cestoni, controllava un giovane alla guida di un motociclo Sym mod. Simphony privo delle chiavi di avviamento.

Dal controllo il ragazzo è risultato un minore del 2009, livornese con a carico precedenti in relazione al reato di ricettazione e due contestazioni per guida senza aver mai conseguito la patente, mentre il veicolo condotto dal minore è risultato intestato a una donna del 1962 che in data 18 .09.2024, presso la stazione dei Carabinieri di Livorno, ne aveva denunciato il furto.

Alla luce di quanto emerso il minore veniva accompagnato negli Uffici della Questura dove venivano immediatamente avvisato i genitori

Alla presenza del padre veniva contestata al minore la ricettazione e la -guida senza patente.

Il mezzo veniva contestualmente restituito alla proprietaria, opportunamente informata sul ritrovamento.