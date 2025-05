Home

Fermato su scooter rubato e senza patente: ventenne denunciato dalla Polizia

24 Maggio 2025

Nella mattinata di giovedì 23 maggio, intorno alle 9.30, la Polizia di Stato ha fermato in viale Boccaccio un giovane alla guida di uno scooter mentre si stava allontanando da un parcheggio. Gli agenti della Sezione Volanti, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno deciso di procedere al controllo.

Il ragazzo, un cittadino egiziano classe 2005 con precedenti di polizia, ha immediatamente dichiarato di non essere in possesso della patente di guida, specificando di non averla mai conseguita. Inoltre, ha affermato che il ciclomotore gli era stato prestato da un amico.

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno confermato quanto dichiarato dal giovane circa l’assenza di patente. Tuttavia, il controllo sul mezzo ha rivelato un dettaglio ben più grave: lo scooter risultava infatti rubato, come da denuncia presentata presso la Questura di Livorno il 19 maggio scorso dal legittimo proprietario.

Il ventenne è stato quindi accompagnato in Questura e denunciato per il reato di ricettazione. Al termine delle formalità, il veicolo è stato restituito al proprietario.

L’intervento si inserisce nell’attività quotidiana di prevenzione e controllo del territorio portata avanti dalla Polizia di Stato a tutela della sicurezza dei cittadini.