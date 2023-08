Home

Ferragosto 2023, i supermercati aperti a Livorno

14 Agosto 2023

Ferragosto 2023, i supermercati aperti a Livorno

Hai la necessità di fare la spesa a Ferragosto? Ecco gli orari dei supermercati aperti a livorno

Carrefour

via degli Avvalorati: 8-13

via Marradi: 9-13 e 16-20

Conad

via Baroni: 8-13

via Grande: 8-13

via Gramsci: 8-13

via S. Jacopo: 8-20

Coop

Coop Fonti del Corallo: 9-13

Coop Levante: 7.45-21

Coop Mastacchi: 8-13

Coop Porta a Mare: 8-13

Coop Settembrini: 8-13

EKOM

Corso Giuseppe Mazzini, 137 08:30–13:30, 16–20

Scali degli Olandesi, 40b 08:30–13:30, 16–20

Esselunga

viale Francesco Petrarca, 85: 8-20

Eurospin

via Ippolito Nievo: 8-20.30

Fresco Market

via Lulli: 8.30-13

via Mastacchi: 8.30-13

Lidl

viale Ippolito Nievo: 8-21

via Filzi: 8-21

Pam

via Grande: 8-22

via Roma: 8-20.30

piazza Saragat: 8.30-20.30

Penny Market

via Cimarosa: 8.30-13

via Mastacchi: 8.30-13 e 16-20

via Montefiore: 8.30-13

viale Petrarca, 51: 8.30-13 e 16-20

viale Petrarca, 51: 8.30-13 e 16-20 Petrarca, 118: 8.30-13

via Provinciale Pisana: 8.30-13

Tuodì

via di Collinaia: 8.30-13

