Home

Eventi

Ferragosto a Calafuria: Monkeys Night tra musica, cibo e divertimento dalle 18 alle 04.30

Eventi

14 Agosto 2023

Ferragosto a Calafuria: Monkeys Night tra musica, cibo e divertimento dalle 18 alle 04.30

Ferragosto a Calafuria: Monkeys Night tra musica, cibo e divertimento dalle 18 alle 04.30

Calafuria, 15 agosto 2023 – Se cercate una serata diversa e originale per festeggiare il Ferragosto, il posto giusto è Calafuria, la splendida località sul mare a pochi chilometri da Livorno. Qui vi aspetta la Monkey’s Night, una festa a tema animalier organizzata dal gruppo Monkeys, che vi farà scatenare come delle vere scimmie.

La festa inizia alle 18:00 e dura fino alle 4:30, sulla terrazza panoramica che domina la scogliera di Calafuria. Potrete godervi il tramonto sul mare, il cielo stellato e la brezza notturna, mentre ballate al ritmo della musica selezionata dal DJ Scimmia, il leader del gruppo Monkeys. Il genere musicale spazia dal pop al rock, dal reggae al rap, per accontentare tutti i gusti e le età.

La festa è anche un’occasione per gustare le specialità culinarie della zona, grazie all’area food che vi propone piatti tipici e sfiziosi. Potrete scegliere tra antipasti, primi, secondi, dolci e frutta, accompagnati da vino, birra o cocktail. Il tutto a prezzi modici e con servizio rapido e cortese.

La festa è anche un’occasione per divertirsi e socializzare, grazie all’animazione a tema animalier che vi coinvolgerà in giochi, scherzi e sorprese. Potrete indossare maschere, cappelli, parrucche o accessori che richiamano il mondo degli animali, oppure semplicemente vestirvi con colori vivaci e fantasiosi. L’importante è essere allegri e spensierati, come delle vere scimmie.

Per partecipare alla festa è necessario prenotarsi in lista tramite il link in bio . Pack bevute: 18 euro 2 bevute, Tre bevute 24 euro

Se volete risparmiare tempo e denaro, potete acquistare la prevendita a 25 euro con due drink inclusi e salta-fila garantito.

Non perdete l’occasione di vivere una serata da scimmie a Calafuria, la festa più divertente e originale del Ferragosto.

Per maggiori informazioni potete contattare il numero +393932101052. Ti aspettiamo alla discoteca Calafuria, via del Littorale 248 (Livorno).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin