Ferragosto al Calasole: una notte magica alla discoteca Calafuria di Livorno

10 Agosto 2024

Dalle 19 alle 04 per un Ferragosto indimenticabile

Ingresso gratuito fino alle ore 21

Se stai cercando un modo speciale per trascorrere il Ferragosto, la discoteca Calafuria ti offre l’occasione perfetta per celebrare questa giornata in un luogo unico e affascinante. Situata in via del Littorale 248, la discoteca si affaccia direttamente sul mare, con una grande terrazza sopra la scogliera che regala un panorama mozzafiato. Immagina di sorseggiare un cocktail al tramonto, con il sole che si tuffa nel mare e la musica che inizia a prendere vita – è l’esperienza che ti aspetta al Calafuria!

Ferragosto al Calasole è l’evento imperdibile che ti farà vivere la magia della costa livornese in una notte di musica, divertimento e relax. La festa inizia alle ore 19:00, proprio all’ora dell’aperitivo, quando il cielo si tinge dei colori del tramonto e il mare riflette le luci del calasole. Questo è il momento ideale per chiudere una giornata di sole e mare, rilassarsi sui comodi divanetti con vista panoramica, e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera unica di Calafuria.

La serata, però, non finisce qui. Dopo l’aperitivo, la festa continua con una lineup spettacolare che ti farà ballare fino alle 4 del mattino! I DJ più amati del momento si alterneranno alla consolle per garantire una selezione musicale che non ti farà smettere di ballare. Tra i protagonisti della serata ci saranno:

DJ Beke

Simone Maurri DJ

Daniela Performer

Emiliano Chellini

Dott. Boris

@KiaraAradia

Lorenzo Della Volpe

E il bello è che l’ingresso è gratuito fino alle ore 21:00, quindi non hai scuse per non unirti a noi! Sia che tu decida di restare fino a tardi o di fare solo un salto per l’aperitivo, Calafuria ti offrirà un’esperienza indimenticabile.

Non perdere l’occasione di vivere un Ferragosto diverso, immerso nella bellezza naturale della scogliera e nella musica che ti farà ballare sotto le stelle. Che tu venga con amici o da solo, a Calafuria troverai il mix perfetto di divertimento, relax e paesaggi da sogno.

Appuntamento giovedì 15 agosto, dalle 19:00 fino alle 4:00 – Preparati a vivere una notte magica che ricorderai per molto tempo!

