Home

Cronaca

Ferragosto, come esporre correttamente i rifiuti

Cronaca

13 Agosto 2025

Ferragosto, come esporre correttamente i rifiuti

Livorno 13 agosto 2025 Ferragosto, come esporre correttamente i rifiuti

Il Centro di raccolta a La Rosa e gli uffici amministrativi rimarranno chiusi

AAMPS/Retiambiente conferma che nella festività di venerdì 15 agosto 2025 il servizio di raccolta dei rifiuti sarà realizzato regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri.

Ecco il dettaglio:

Area Livorno Nord

Il calendario ordinario non prevede raccolte

Area Ardenza – La Rosa

Organico: servizio confermato ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)

Area Sant’Jacopo-Marradi

Carta-cartone: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)

Area Vittoria-Stazione-Zola

Indifferenziato: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)

Area Livorno Est

Organico: servizio anticipato alla mattina e solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 07.00 alle 12.00 di giovedì 14/08/2024)

Area Picchianti-Porta a Terra

Il calendario ordinario non prevede raccolte

Livorno Sud

Multimateriale: il servizio è posticipato al giorno venerdì 22 agosto 2025

Area Pentagono

Carta-cartone: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 19.30 alle 20.00 di venerdì 15/08/2024)

L’azienda specifica che:

-tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nel centro verranno regolarmente vuotate

-le raccolte dedicate agli stabilimenti balneari saranno attive la mattina

-il Centro di raccolta “Livorno Sud” e il “Centro del riuso creativo” saranno chiusi nei giorni 15 e 16 agosto (riapertura prevista lunedì 18 agosto)

-gli uffici amministrativi rimarranno chiusi venerdì 15 agosto e riapriranno lunedì 18 agosto

-il Centro Ambientale Temporaneo non sarà disponibile sabato 16 agosto.

Ferragosto, come esporre correttamente i rifiuti