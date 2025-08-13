Ferragosto, come esporre correttamente i rifiuti
Livorno 13 agosto 2025 Ferragosto, come esporre correttamente i rifiuti
Il Centro di raccolta a La Rosa e gli uffici amministrativi rimarranno chiusi
AAMPS/Retiambiente conferma che nella festività di venerdì 15 agosto 2025 il servizio di raccolta dei rifiuti sarà realizzato regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri.
Ecco il dettaglio:
Area Livorno Nord
Il calendario ordinario non prevede raccolte
Area Ardenza – La Rosa
Organico: servizio confermato ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)
Area Sant’Jacopo-Marradi
Carta-cartone: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)
Area Vittoria-Stazione-Zola
Indifferenziato: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì 14/08/2024 alle 6.00 del giorno successivo)
Area Livorno Est
Organico: servizio anticipato alla mattina e solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 07.00 alle 12.00 di giovedì 14/08/2024)
Area Picchianti-Porta a Terra
Il calendario ordinario non prevede raccolte
Livorno Sud
Multimateriale: il servizio è posticipato al giorno venerdì 22 agosto 2025
Area Pentagono
Carta-cartone: servizio confermato (esporre i rifiuti dalle ore 19.30 alle 20.00 di venerdì 15/08/2024)
L’azienda specifica che:
-tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nel centro verranno regolarmente vuotate
-le raccolte dedicate agli stabilimenti balneari saranno attive la mattina
-il Centro di raccolta “Livorno Sud” e il “Centro del riuso creativo” saranno chiusi nei giorni 15 e 16 agosto (riapertura prevista lunedì 18 agosto)
-gli uffici amministrativi rimarranno chiusi venerdì 15 agosto e riapriranno lunedì 18 agosto
-il Centro Ambientale Temporaneo non sarà disponibile sabato 16 agosto.