Ferragosto di controlli all’Elba, il bilancio dei Carabinieri

Elba

16 Agosto 2024

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 16 agosto 2024 – Ferragosto di controlli all’Elba, il bilancio dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, attese le numerose presenze turistiche sul territorio di tutta la provincia, in concomitanza con la ricorrenza del Ferragosto e in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno implementato la presenza di servizi esterni sul territorio orientando l’azione di monitoraggio in maniera discriminata al fine di privilegiare le diverse località più affollate e nelle fasce orarie costituenti maggiori criticità.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale di Livorno prodromica al contrasto della criminalità diffusa e con particolare riguardo ai reati predatori e alla sicurezza stradale, hanno eseguito un servizio coordinato in cui sono stati impiegati cinque equipaggi ed oltre dieci carabinieri sul territorio.

Sul fronte dei controlli alla circolazione stradale, condotti dai militari delle Stazioni di Campo nell’Elba, Portoferraio, Porto Azzurro e del Nucleo Operativo e Radiomobile, nella intera fascia oraria notturna, un giovane poco più che vent’enne è stato denunciato in stato di libertà, per “guida in stato di ebbrezza alcolica” sorpreso dai carabinieri transitare in località Le Foci di Portoferraio alla guida di un’autovettura non di proprietà con un alto tasso alcolemico pari a gr/l 1,64, oltre 3 volte il consentito. Gli operanti hanno pertanto proceduto nei suoi confronti sia al ritiro della patente che all’affidamento dell’autovettura ad una terza persona idonea alla guida.

Sempre ambito medesimo servizio straordinario della Compagnia di Portoferraio, inoltre, è stato segnalato quale assuntore di stupefacente per uso non terapeutico alla competente Autorità Amministrativa un uomo trovato a Porto Azzurro in possesso di grammi 5,50 di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, contestualmente sottoposta a sequestro. Nel medesimo contesto, a Marciana Marina, è stata elevata una sanzione amministrativa pari ad euro 100 a carico di un giovane sui vent’anni colto in stato di manifesta ubriachezza.

L’attività preventiva, che ha visto coinvolte diverse pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito, solo nella sera della vigilia ferragostana l’identificazione di 107 persone e 71 veicoli, nonché 4 soggetti sottoposti a misura restrittiva.

A carico di un nordafricano sulla quarantina, invece, saltato all’occhio dei militari per comportamento sospetto, è stata eseguita una perquisizione di iniziativa, personale e domiciliare, al termine della quale i carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente nel complesso quasi 70 grammi di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I controlli dell’Arma su tutta L’Isola proseguiranno durante tutto il mese di agosto per garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti.

