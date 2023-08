Home

Ferragosto, i controlli straordinari dei carabinieri da Rosignano a Piombino e all’Isola d’Elba

15 Agosto 2023

Livorno 15 agosto 2023 – Ferragosto, i controlli straordinari dei carabinieri da Rosignano a Piombino e all’Isola d’Elba

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Livorno, svolgeranno un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire ai cittadini della provincia un Ferragosto all’insegna della sicurezza.

Nella giornata di Ferragosto, e già a partire dalla giornata odierna, su tutto il territorio della Compagnia di Cecina che comprende anche i comuni di Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci, ci sarà un’intensificazione del pattugliamento e del presidio sulle strade per garantire la giusta soglia di sicurezza, vigilanza attiva nei centri cittadini per prevenire furti e scoraggiare azioni malavitose dei topi d’appartamento e di coloro che raggirano gli anziani, ispezioni nei locali pubblici insistenti sulla costa allo scopo di evitare la somministrazione di alcolici ai minori.

Complessivamente, nei due giorni, verranno impiegati circa 50 militari con raddoppiamento delle pattuglie serali e notturne nelle principali località della movida presenti sul territorio costiero quali le “spiagge bianche” di Solvay, il lungomare di Cecina, la pineta “Marradi” di Castiglioncello, i lungomari di Marina di Castagneto e Marina di Bibbona con l’interessamento anche della componente forestale per la prevenzione all’interno delle aree verdi.

Particolarmente controllate saranno anche le località più collinari, una su tutte, Bolgheri e il viale Dei Cipressi, meta di un turismo più familiare e gastronomico il cui afflusso è sempre stato importante. Prevenzione, quindi, come anche quella stradale con verifica delle condotte di guida anche attraverso l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di controllo che verranno istituiti. Non saranno sottovalutate, infine, le vigilanze dinamiche anche ai condomini e alle abitazioni che, in questi giorni, potrebbero rimanere incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per uscite fuori porta, inducendo malintenzionati a iniziative predatorie.

La Compagnia di Piombino, darà massima proiezione esterna in occasione sia della vigilia che della Festività particolare, al fine di fornire vicinanza alle migliaia di vacanzieri che hanno scelto la Val di Cornia quale luogo di villeggiatura.

Nell’ottica della prevenzione di reati contro il patrimonio saranno intensificati i servizi esterni orientati nella Via della Principessa, Baratti e la Costa Est. La Compagnia di Piombino il giorno di Ferragosto proietterà nel territorio di competenza 14 servizi automontati che si aggiungeranno a quelli di Ordine Pubblico in occasione dell’evento musicale Dj Now di Piombino, dei fuochi d’artificio in San Vincenzo e nell’ultima serata di Apriti Borgo di Campiglia Marittima. Saranno svolti nella circostanza specifici servizi di controllo sulla c.d. “mala movida”.

I controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Portoferraio sull’Elba, si intensificheranno soprattutto nell’orario serale e notturno, per l’imminente ponte di Ferragosto, quando l’affluenza turistica raggiungerà il suo apice. In supporto alle unità di terra è stato anche predisposto l’intervento dei natanti dell’Arma anche con l’impiego della nuova Motovedetta “Petracca”, deputata ai controlli in mare e al soccorso di bagnanti e naviganti, che svolgeranno un ruolo importante nelle località marine ove barche, gommoni e moto d’acqua saranno tenuti sotto controllo per assicurare che la navigazione avvenga in condizioni di sicurezza, sia per gli utilizzatori di tali mezzi navali che per i bagnanti.

Più nello specifico, a Portoferraio la Stazione Carabinieri porrà particolare attenzione in occasione del consueto spettacolo dei fuochi pirotecnici di mezzanotte nell’area archeologica della Linguella, senza tralasciare gli usuali posti di controllo lungo le maggiori arterie di comunicazione con il centro cittadino.

La Stazione di Campo Elba svolgerà i consueti servizi preventivi nell’arco delle 24 ore, ai quali si aggiunge un particolare impegno in vista di un beach party organizzato sulla spiaggia di Cavoli. Anche i militari di Marciana Marina saranno impegnati per un’analoga iniziativa sulla spiaggia di Procchio.

Il Comando Stazione di Capoliveri dedicherà un servizio specifico allo spettacolo scenografico degli “Sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini”, previsto nel centro storico del paese alle ore 21.

A Rio e Porto Azzurro non sono previste particolari iniziative, ma le Stazioni Carabinieri hanno predisposto servizi in orari serali e notturni per monitorare gli spostamenti su quei territori e garantire un pronto intervento all’occorrenza.

