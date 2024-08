Home

16 Agosto 2024

Piombino (Livorno) 16 agosto 2024 – Ferragosto, il bilancio dei controlli dei carabinieri a Piombino

A seguito dell’intensificazione dei controlli del territorio, per Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Piombino hanno svolto un servizio coordinato del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa e al contrasto delle diverse forme di illegalità.

In questo contesto, per lo più nelle ore pomeridiane, i Carabinieri hanno individuato un giovane sulla ventina della zona, segnalato alla locale Prefettura quale assuntore non per motivi terapeutici di stupefacenti. I militari hanno infatti rinvenuto nella sua disponibilità una dose di stupefacente per un peso complessivo intorno al grammo di hashish che è stata sottoposta a sequestro.

Sempre nel corso dei controlli condotti di iniziativa dagli equipaggi impegnati nel servizio, i carabinieri hanno fermato un uomo sulla cinquantina della zona mentre si trovava alla guida del proprio motociclo con tasso alcolemico sopra il limite di legge, pari a 0,82 g/l (limite tollerato sino a 0,5 g/l) che gli è valsa una denuncia a piede libero e il ritiro della patente.

Sono stati inoltre effettuati diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali, anche al fine di monitorare ed identificare eventuali soggetti di interesse operativo a Piombino e a San Vincenzo: sottoposte a controllo di prevenzione complessivamente 41 persone e 21 veicoli, contestate 2 violazioni amministrative al Codice della Strada, nonché ispezionati 3 locali pubblici ed un soggetto gravato da misura restrittiva.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in ragione delle maggiori presenze stagionali lungo la costa e le altre zone ad elevata vocazione turistica.