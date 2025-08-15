Home

Eventi

Ferragosto in Fortezza Nuova: aperitivo, musica e divertimento al tramonto

Eventi

15 Agosto 2025

Ferragosto in Fortezza Nuova: aperitivo, musica e divertimento al tramonto

Livorno 15 agosto 2025 Ferragosto in Fortezza Nuova: aperitivo, musica e divertimento al tramonto

Venerdì 15 agosto Livorno festeggia il Ferragosto nella magica cornice della Fortezza Nuova, trasformata per l’occasione in un punto d’incontro dove musica, convivialità e buona cucina si fondono in un’unica, grande atmosfera di festa.

A partire dalle 19.45, il Chiosco in Fortezza aprirà le danze con un aperitivo speciale, pensato per accogliere cittadini e turisti in un contesto suggestivo, a pochi passi dall’acqua e circondati dalle mura storiche. La serata sarà scandita da un DJ set con selezioni musicali pensate per accompagnare il tramonto e proseguire fino a tarda sera, creando il sottofondo ideale per brindare e condividere momenti spensierati.

L’iniziativa, che fa parte del programma di eventi del lungo weekend di Ferragosto, punta a offrire non solo intrattenimento ma anche un’occasione per riscoprire uno dei luoghi simbolo della città in una veste inedita: quella di un salotto all’aperto dove incontrarsi, ascoltare buona musica e godere della brezza estiva.

Per chi cerca un Ferragosto diverso dal solito, tra socialità e paesaggi mozzafiato, l’appuntamento in Fortezza Nuova è già una tappa obbligata.