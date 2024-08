Home

Provincia

Ferragosto, mare e turismo a Rosignano Solvay: Dragaggio regolare interrotto per salvaguardare i bagnanti

Provincia

14 Agosto 2024

Ferragosto, mare e turismo a Rosignano Solvay: Dragaggio regolare interrotto per salvaguardare i bagnanti

Scarascia segnala, vicesindaco Settino risolve

Rosignano (Livorno) 14 agosto 2024 – Ferragosto, mare e turismo a Rosignano Solvay: Dragaggio regolare interrotto per salvaguardare i bagnanti

Rosignano Solvay, una delle mete turistiche più amate della costa toscana, ha vissuto una giornata di Ferragosto movimentata e non solo per l’afflusso di turisti. Lunedì 14 agosto, a poche ore dall’inizio della festività; una chiatta era impegnata nel dragaggio dell’ingresso del porto turistico, a una distanza di circa 50 metri dai bagnanti. Questa situazione ha suscitato un’ondata di indignazione tra i presenti, preoccupati per la sicurezza e la qualità dell’esperienza balneare in un periodo così cruciale per il turismo.

La vicenda non è passata inosservata agli occhi di Stefano Scarascia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Scarascia ha immediatamente segnalato l’accaduto al vicesindaco e assessore al demanio, Mario Settino. Scarascia ha infatti sottolineato; l’inopportunità di eseguire lavori di dragaggio nel pieno della stagione turistica e proprio nella settimana di Ferragosto, quando le spiagge sono affollate di villeggianti.

Raggiunto dalla nostra redazione, Settino ha confermato di essere già al corrente della situazione e ha spiegato che l’operazione di dragaggio era pienamente regolare, con tutti i permessi in regola. Tuttavia, riconoscendo l’importanza turistica di Rosignano Solvay e la delicatezza del momento; ha ritenuto opportuno intervenire rapidamente per tutelare i bagnanti e l’immagine della località.

Il vicesindaco ha quindi contattato l’amministratore delegato del porto turistico, il quale, pur non essendo obbligato a interrompere i lavori vista la conformità delle operazioni; ha deciso di sospendere il dragaggio. La decisione è stata accolta con sollievo dai bagnanti e ha placato le polemiche.

L’episodio mette in luce l’equilibrio necessario tra le esigenze di manutenzione infrastrutturale e la tutela dell’esperienza turistica in una località come Rosignano Solvay, particolarmente affollata durante il periodo estivo.

La draga all’ingresso del porto turistico

Ferragosto, mare e turismo a Rosignano Solvay: Dragaggio regolare interrotto per salvaguardare i bagnanti