Ferragosto, oggi autobus urbani gratuiti

15 Agosto 2023

Livorno – Ferragosto, oggi autobus urbani gratuiti

Come annunciato dall’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello, Agosto è un mese di corse urbane gratuite dei mezzi pubblici; la sera del fine settimana e tutta la giornata della domenica e festività.

Il venerdì ed il sabato saranno gratuite le corse dalle 21 a fine turno.

Le quattro domeniche di agosto e martedì 15, ferragosto, le corse saranno gratuite per l’intero arco della giornata da inizio servizio fino a fine turno

Il messaggio dell’Amministrazione Comunale è chiaro. “Con questo provvedimento” ribadisce l’assessore Cepparello, “oltre a far risparmiare i cittadini livornesi, si invita a non usare i propri mezzi per spostarsi in città o andare al mare, limitando così inquinamento, incidenti, problemi di parcheggio ed arrabbiature da file e ingorghi”.

