Ferragosto, servizi straordinari dei carabinieri per garantire la sicurezza

15 Agosto 2023

Livorno 15 agosto 2023 – Ferragosto, servizi straordinari dei carabinieri per garantire la sicurezza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Livorno, svolgeranno un servizio straordinario di controllo del territorio per garantire ai cittadini della provincia un Ferragosto all’insegna della sicurezza.

La Compagnia di Livorno in occasione del Ferragosto impiegherà la maggior parte delle pattuglie e le unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore (PI) presso le maggiori arterie di comunicazione e di afflusso di turisti come ad esempio il Viale Italia, lo svincolo del Maroccone e la SS1 sul Romito fino ad arrivare a Quercianella.

L’ausilio dell’unità cinofila supporterà i Carabinieri nel contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare l’Arma labronica svolgerà numerosi e rafforzati controlli in tutta l’area cittadina e, nel corso della giornata del Ferragosto, l’azione delle pattuglie si concentrerà soprattutto nelle aree del litorale che si prevede saranno prese d’assalto dai livornesi rimasti in città e dai turisti che l’hanno scelta come meta.

Particolare attenzione sarà riservata, pertanto, alla zona di Ardenza mare e Antignano, oltre che alla litoranea dell’Aurelia verso il Romito.

Parimenti saranno effettuati servizi di controllo sulle arterie che portano al mare a nord verso Calambrone e Tirrenia.

Nell’arco orario serale, invece, saranno effettuati approfonditi controlli nelle zone maggiormente frequentate dalla movida estiva con particolare attenzione alla prevenzione dei comportamenti inurbani così come alla guida in stato di alterazione prodotto dal consumo di alcolici e allo spaccio ed assunzione di stupefacenti.

