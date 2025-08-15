Ferragosto tra fuochi d’artificio e droni luminosi, il cielo della provincia di Livorno si accende

Home

15 Agosto 2025

Ferragosto tra fuochi e spettacoli di luci: il cielo della provincia di Livorno si accende

Sarà un Ferragosto da vivere con il naso all’insù quello di questa sera, venerdì 15 agosto, in tutta la provincia di Livorno. Dalla costa alle isole, il cielo si trasformerà in un palcoscenico di luci, colori e suggestioni.

Gli appuntamenti iniziano a Marina di Cecina, dove il porto turistico ospiterà, subito dopo le 22, uno spettacolo di fuochi d’artificio che promette di illuminare il mare con riflessi dorati e scie scintillanti. Poco dopo, alle 22.30, sarà la volta di Capraia, con le coreografie luminose previste a Punta Ferraione, location d’eccezione per assistere allo show in un contesto naturale unico.

Tradizione rispettata a San Vincenzo, dove i fuochi d’artificio sul mare si accenderanno alle 23 nell’area a sud del porto turistico, regalando agli spettatori uno dei classici momenti più attesi dell’estate. Spazio invece alla combinazione tra musica e pirotecnica a Piombino: in piazza Bovio, dalle 22, il pubblico potrà godere di uno spettacolo piromusicale che unirà il ritmo delle note al fascino dei colori nel cielo.

Un Ferragosto senza botti ma ugualmente spettacolare è invece quello scelto da Portoferraio, all’Isola d’Elba. Qui, dalle 22, saranno protagonisti 300 droni luminosi che, dotati di luci colorate, disegneranno in aria figure stilizzate e immagini tridimensionali, regalando un colpo d’occhio moderno, elegante e a basso impatto acustico, ideale per rispettare persone e animali sensibili ai rumori.

Dalla magia della tradizione alla creatività della tecnologia, il Ferragosto 2025 livornese si annuncia come un mosaico di emozioni, capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso cielo stellato.

