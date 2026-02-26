Home

Ferrante e Tenerini, Barriere New Jersey al Romito temporanee, stop polemiche

26 Febbraio 2026

Livorno 26 febbraio 2026 Ferrante e Tenerini, Barriere New Jersey al Romito temporanee, stop polemiche

“Le barriere New Jersey installate da Anas sul tratto ‘Romito’ della Ss1, alla curva del Boccale, rappresentano una misura di sicurezza provvisoria, disposta con urgenza a seguito del tavolo prefettizio alla luce dell’elevata incidentalità registrata. È un’installazione necessaria per garantire l’incolumità degli utenti, in un tratto caratterizzato da una scarpata a strapiombo sul mare, a carattere temporaneo e non sostitutivo dell’intervento strutturale definitivo. Da marzo inizieranno i sopralluoghi tecnici preliminari per avviare la progettazione, con i lavori che potranno partire dopo il rilascio delle autorizzazioni previste per un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, che conclude: “Per il Mit la sicurezza stradale è al primo posto e non può in alcun modo essere sacrificata. Continueremo a monitorare la tratta in oggetto e a lavorare per assicurarne l’adeguamento e il ripristino”.

“Ringrazio il Sottosegretario Ferrante – afferma Chiara Tenerini, segretario provinciale di Forza Italia a Livorno e deputata azzurra – per l’attenzione verso il nostro territorio e per aver puntualmente chiarito che le misure adottate sul tratto Romito dell’Aurelia rappresentano una soluzione momentanea, disposta in via immediata dopo il verificarsi di numerosi incidenti. Già nei prossimi giorni Anas avvierà i sopralluoghi preliminari e, all’esito dell’iter autorizzativo, potrà realizzare gli interventi definitivi di messa in sicurezza. Le polemiche del sindaco Salvetti sono quindi del tutto fuori luogo. Si tratta di garantire l’incolumità dei cittadini ed evitare tragedie sulle nostre strade, temi rispetto ai quali tutte le istituzioni dovrebbero essere unite dal senso di responsabilità. Il Mit e il Governo – conclude Tenerini – stanno garantendo il massimo impegno per la messa in sicurezza di tutta l’arteria e per l’ammodernamento infrastrutturale del territorio”.