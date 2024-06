Home

24 Giugno 2024

Piombino (Livorno) 24 giugno 2024 – Ferrari: “Vince la coerenza, continuerò a difendere Piombino”, le parole del sindaco appena rieletto

Francesco Ferrari eletto per il secondo mandato a Sindaco di Piombino, queste le sue parole nel giorno della riconferma:

“𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗿𝗼̀ 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗶𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗼: 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀, 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀

Oggi hanno vinto la coerenza, il cambiamento, l’amore per questo territorio e per il bene comune. Ha vinto il futuro che Piombino può avere e che, con noi, avrà.

Ha vinto una squadra e un progetto che ha saputo dimostrare che l’unico interesse da perseguire è il bene della città e dei suoi cittadini. Abbiamo lavorato instancabilmente per cinque anni per invertire una rotta pericolosa e restituire a Piombino la speranza che merita.

Adesso, grazie alla rinnovata fiducia dei piombinesi, potremo continuare in questo lavoro con determinazione e impegno fino a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Vogliamo una città unita e coesa, perché è questo l’unico modo per affrontare le sfide che questa città attende. Nei miei primi cinque anni da sindaco ho posto le basi per questo sviluppo, adesso, insieme, raccoglieremo i frutti.

Grazie a tutti i piombinesi che hanno nuovamente riposto la propria fiducia in noi, in me: questo, per me, è motivo di grande soddisfazione e mi dà la necessaria energia per affrontare questo nuovo mandato da sindaco.

Esattamente come cinque anni fa prometto di essere il sindaco di tutti, di difendere Piombino, di lavorare per il bene comune e di riportare la nostra amata città allo splendore che merita.

Viva Piombino! Viva il futuro!”