Home

Politica

Ferreri Caputo 1° arbitro donna di serie A, Gazzetti: “Da Livorno la svolta che segnerà la crescita del movimento arbitrale femminile”

Politica

1 Luglio 2022

Ferreri Caputo 1° arbitro donna di serie A, Gazzetti: “Da Livorno la svolta che segnerà la crescita del movimento arbitrale femminile”

Calcio, Ferrieri Caputi prima donna arbitro in seria A; Gazzetti (Pd): «Traguardo importantissimo. Da Livorno arriva una svolta storica per il calcio che segnerà la crescita del movimento arbitrale femminile»

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, esprime soddisfazione per la promozione in Serie A dell’arbitro Ferrieri Caputi della Sezione arbitri di Livorno

«Adesso è ufficiale e si può festeggiare: Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, della sezione di Livorno, sarà la prima donna che arbitrerà in Serie A». È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd a seguito della notizia che da’ l’ufficialità dell’ingresso della livornese Maria Sole Ferrieri Caputi tra gli arbitri della seria A del calcio italiano.

“È un sogno che si avvera, un momento storico. Maria Sole è stata promossa perché se lo merita”, ha dichiarato il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange.

«A Maria Sole Ferrieri Caputi giungano dunque i miei più grandi complimenti per questo importantissimo traguardo che ha raggiunto grazie a qualità tecniche di straordinario livello: un percorso che si pone nel solco della scuola e della tradizione della sezione arbitrale di Livorno – continua Gazzetti – E sono inoltre contento perché questa splendida novità porterà, ne sono sicuro, anche ad una grande crescita del movimento arbitrale femminile, facendo da apripista anche per molte altre discipline sportive. Livorno e l’intera provincia, si pensi alla splendida vittoria del nuotatore cecinese Dario Verani, si confermano dunque territori nei quali lo sport raggiunge vette altissime con storie e personalità uniche nel panorama internazionale. Ecco perché non vedo l’ora di scoprire le prime designazioni arbitrali in serie A per andare a fare il tifo per Maria Sole! Ancora complimenti e avanti così!»

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin