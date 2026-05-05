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Ferretti e Lampredi contro il fumo in spiaggia

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5 Maggio 2026

Ferretti e Lampredi contro il fumo in spiaggia

Perplessità sulla decisione della Giunta di non proibirlo

Rosignano Marittimo (Livorno), 05 maggio 2026 –

‘Si prospetta un’estate in spiaggia con nuvole di fumo di sigaretta nel Comune di Rosignano Marittimo: infatti nella seduta del consiglio comunale del 26.03.2026, durante la discussione relativa ad alcune modifiche al regolamento per la gestione del demanio marittimo,

l’assessore Donato Nardone ha dichiarato “Le associazioni balneari hanno chiesto di poter mettere il divieto di fumo nelle spiagge e gli abbiamo detto di no…..Quindi finisce lì.

Certamente il fumo in spiaggia ha fatto un po’ riflettere e quindi non è detto che nel prossimo Regolamento, nelle prossime revisioni, non si possa tenere conto di questo”.

Come Gruppo Misto (Roberta Ferretti e Alessio Lampredi) abbiamo subito contestato la volontà della Giunta Marabotti di permettere il fumo in spiaggia, per come testualmente dichiarato dal competente assessore, addirittura respingendo la richiesta delle associazioni balneari.

Tutti gli Enti ed i Professionisti nel campo medico parrebbero raccomandare di non fumare, considerando anche che spesso le cicche delle sigarette si rintracciano in spiaggia, in mare e praticamente purtroppo ormai dappertutto.

Nel prossimo consiglio comunale di fine maggio, presenteremo una mozione per far vietare il fumo nelle spiagge del Comune di Rosignano Marittimo. Per la salute dei cittadini e dei turisti, ma anche per la tutela dell’ambiente.

Siamo inoltre perplessi da un assessore che (a nostro avviso correttamente) nel suo profilo facebook ad inizio maggio aveva rilanciato un post a favore dello “stop al fumo in spiaggia a Jesolo”…..ma poi, come mai la Giunta, di cui fa parte, ha preso la decisione di permettere il fumo in spiaggia a Rosignano Marittimo?

A Jesolo va bene il divieto, a Rosignano si può fumare liberamente?

Altro oggettivo passo falso di questa Giunta, ma speriamo che almeno questa volta si ravveda e ci ponga rimedio. La salute e l’ambiente andrebbero tutelati con i fatti’.

Alessio Lampredi e Roberta Ferretti

Gruppo Misto – Comune Rosignano Marittimo