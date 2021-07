Home

29 Luglio 2021

Ferroni e Garufo: Imposta di soggiorno, tariffe e novità

Imposta di Soggiorno, tariffe in ribasso e novità Illustrate alle associazioni di categoria

Livorno, 29 luglio 2021

Gli assessori al Bilancio, Viola Ferroni, e al Turismo, Rocco Garufo, hanno presentato questa mattina alle associazioni di categoria le nuove tariffe (in ribasso) dell’Imposta di Soggiorno, approvate dalla Giunta comunale, e le novità introdotte grazie a un serrato confronto con le categorie stesse.

“E’ una rimodulazione in ribasso dell’Imposta di Soggiorno, come già deciso in sede di formazione del del Bilancio 2021”, ha sottolineato l’assessora Viola Ferroni. “Contemporaneamente abbiamo avviato un percorso di confronto e condivisione con le associazioni di categoria e rappresentanti delle strutture ricettive, arrivando a stabilire dal prossimo autunno anche tariffe diversificate a seconda del periodo dell’anno, più basse nella stagione invernale, con il doppio risultato di andare da un lato incontro ai chi usa le strutture ricettive in bassa stagione magari per motividi lavoro e dall’altro favorire la concorrenzialità delle strutture ricettive rispetto ad altre località”.

L’assessore Garufo ha spiegato che quanto entra nelle casse comunali dall’Imposta di Soggiorno viene reimpiegato per l’organizzazione di eventi spettacolari e ricreativi a beneficio dei cittadini e dei turisti.

Il gettito atteso nelle casse comunali per l’anno 2021 è di 400.000, mentre ad oggi quello effettivamente incassato ed accertato fino al mese di maggio è di 140.000

Questo non preclude il finanziamento degli eventi e delle altre voci di spesa che trovano usualmente copertura dall’imposta, visto che l’Amministrazione Comunale ne ha già previsto la copertura con altre risorse

Anche il sindaco Luca Salvetti, intervenuto all’incontro, ha voluto mettere in evidenza la ricchezza del cartellone di eventi spettacolari e culturali messo in campo in questa stagione dall’Amministrazione Comunale insieme alla Fondazione Lem e ad altri soggetti del territorio.

“ Chi decide di trascorrere le vacanze a Livorno questa estate – ha detto il primo cittadino – si trova nella piacevole condizione di non sapere a quale evento scegliere di partecipare la sera, tra I tanti in cartellone. Abbiamo concentrato i festival, che sono 13 in totale, da fine giugno a metà settembre, a causa della pandemia. Fuori Livorno si sta avvertendo che la città è briosa e qui non si viene solo al mare, ma anche per partecipare ad eventi culturali e spettacolari degni di questo nome. L’intento dell’Amministrazione Comunale è di ripetere una programmazione simile anche in futuro ma spalmata nell’intera stagione, in modo da non sovrapporre eventi importanti e in generale per creare attrattività in ogni periodo dell’anno”.

Per tornare all’Imposta di Soggiorno, tra le novità introdotte quest’anno, 2021 dal Comune di Livorno, oltre a quella tariffaria, ci sono anche:

– la diversa tempistica, da trimestrale a mensile, relativa sia alla comunicazione dei movimenti turistici, che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a fare attraverso un software a loro dedicato, sia al riversamento nelle casse del Comune dell’imposta che i gestori hanno riscosso dai clienti;

– la diversa modalità di riversamento dell’imposta di soggiorno, da bonifico sul c/c postale ad utilizzo del modello di pagamento F24;

– la riduzione dei giorni imponibili, da 5 a 4, vale a dire il numero massimo di giorni per i quali il cliente paga l’imposta.

Le strutture censite dall’Ufficio sono 281 circa cosi suddivise :

Dettaglio Locazioni 147 Locazioni Turistiche Non Imprenditoriali 3 Locazioni Turistiche Imprenditoriali Dettaglio Strutture Classiche 17 Affittacamere 16 Affittacamere non professionale 4 Agriturismo 29 Albergo 11 Bed and Breakfast imprenditoriali 24 Bed and Breakfast non imprenditoriali 2 Campeggio 7 Casa per ferie 12 Casa vacanze 1 Residence 3 Residenza turistico alberghiera 5 Tour Operator

LA TABELLA DELLE TARIFFE

