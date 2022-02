Home

27 Febbraio 2022

Ferroni, oltre tre milioni di euro in più per il rincaro energia comunale

Livorno 27 febbraio 2022

Nella Commissione speciale Covid, alla presenza dell’Assessore al Bilancio del Comune di Livorno Viola Ferroni e delle categorie economiche e sindacali, è emerso un quadro di valutazione molto articolato sulla situazione odierna.

Se le preoccupazioni per la diffusione del contagio da covid si stanno in parte ridimensionando, comincia ad allarmare la situazione per l’aumento dei costi dell’energia

C’e soprattutto il timore che tale amento possa diventare un dato strutturale difficilmente sostenibile sia dalle imprese che dal bilancio comunale.

L’Assessore Viola Ferroni ha sottolineato che l’aumento dei costi dell’energia che ricade anche sul bilancio comunale, portando ad un aumento di spesa corrente stimabile in oltre tre milioni di euro.

