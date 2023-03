Home

29 Marzo 2023

Ferrovie, Lega: Dal Senato buone notizie per mobilità Livorno

Roma 29 marzo 2023 – Ferrovie, Lega: Dal Senato buone notizie per mobilità Livorno

“Esaminato nella VIII Commissione del Senato il testo dei contratti di programma stipulati dal MIT con la Rete Ferroviaria Italiana SPA per il 2022 – 2026.

Tra i progetti rilevati ed inseriti del testo, che porta la prima firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, compare anche il progetto per il raccordo ferroviario che collegherà il porto di Livorno con interporto Guasticce e, quindi, con le linee ferroviarie Pisa- Firenze e Pisa- Collesalvetti- Vada.

Dopo anni di attesa si concretizza quindi la progettualità tanto attesa che consisterà in uno strategico corridoio merci utile a rendere lo scalo di Livorno uno dei più competitivi del nostro Paese. Si stimoleranno transiti ed investimenti ma, con un doppio effetto:

quello di far beneficiare anche il trasporto passeggeri dal momento che consentirà di bypassare il nodo di Pisa; alleggerendo il traffico dalla stazione di Pisa che potrà essere interamente dedicato al traffico passeggeri.

Questa notizia non può che renderci soddisfatti nella consapevolezza dell’importanza strategica dello snodo in un’ottica di area vasta:

il triangolo tra Livorno, Pisa e Collesalvetti è determinante per la viabilità commerciale di tutta la provincia labronica.

Ci auguriamo che tutto il territorio arrivi a beneficiare di questa importante infrastruttura, sia per le merci in entrata ed uscita, sia per l’alleggerimento a favore del traffico turistico”.

Lo dichiarano in una nota il senatore Manfredi Potenti e Luca Tacchi, segretario provinciale della Lega.

