Festa de l’Unità diffusa di Livorno: “Uno sguardo sulla politica. L’Italia, l’Europa, le elezioni americane“

8 Settembre 2024

Livorno 8 settembre 2024 – Festa de l’Unità diffusa di Livorno: “Uno sguardo sulla politica. L’Italia, l’Europa, le elezioni americane“

Lunedì 9 settembre alle ore 17:30

alla Bottega del Caffè

Viale Caprera 35 a Livorno

Dibattito di approfondimento dal titolo “Uno sguardo sulla politica. L’Italia, l’Europa, le elezioni americane“.

A discutere di politica nazionale, europea e di elezioni americane saranno figure prestigiose del giornalismo italiano:

Antonio di Bella, ex Direttore TG3, RAI 3, RAI News 24 e Giampiero Gramaglia, ex Direttore ANSA. A coordinare l’incontro ci sarà Stefania Lio, vicesegretaria del PD Toscana.

Con questo evento il PD livornese propone un approfondimento qualificato su temi fondamentali dell’attuale dibattito politico dominato dalla grande preoccupazione dei progressisti per l’avanzata delle destre estreme, populiste e sovraniste, in Italia, in Europa e nel mondo.

Una preoccupazione che diventa ansia profonda quando, alle regionali in Germania, si fanno i conti con lo storico risultato dell’ultra destra o se si guarda alle elezioni americane dominate, fino a poche settimane fa, dalle previsioni della vittoria di Trump, frenate, per fortuna, dai Democratici americani che hanno saputo far quadrato attorno a Kamala Harris. Una grande speranza. Come quella suscitata in Italia dal PD che, alle elezioni europee ed amministrative; è riuscita ad affermarsi come forza democratica e progressista vitale, pilastro di una potenziale alternativa di governo.

La Festa de l’Unità 2024 proseguirà con numerosi dibattiti fino al 30 settembre, offrendo ulteriori opportunità di confronto e partecipazione per tutti i cittadini interessati ed iscritti ed a contribuire alla costruzione di una prospettiva politica alternativa e democratica.

L’evento è coordinato dall’Unione Comunale di Livorno, Segretario Alberto Brilli, dalla Federazione territoriale del Partito Democratico, Segretario Alessandro Franchi, dalle Donne Democratiche, Portavoce Rita Villani ed i Giovani Democratici, Segretario Bernardo Taddei.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il programma sul sito www.pdlivorno.it, sezione notizie > UC Livorno e seguire i nostri social media Facebook: partitodemocratico.li ed Instagram: pd_livorno.

