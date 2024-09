Home

5 Settembre 2024

Livorno 5 settembre 2024 – Festa de l'Unità Livorno, domani si parlerà di autonomia differenziata nella sanità

Seconda tappa della Festa de l’Unità di Livorno 2024

Venerdì 6 Settembre, ore 18:30

Parco Centro Città Odeon (Via San Carlo 169, Livorno)

Autonomia differenziata nella sanità.

La nostra proposta nasce dalla riscontrata esigenza sul territorio di avvicinarsi alla politica in modo alternativo, piu facile e che permetta di conoscere meglio l’argomento trattato interagendo con i relatori e ponendo eventuali domande di approfondimento.



Quale occasione migliore se non la FDU diffusa , insieme per l’alternativa democratica 2024.



Abbiamo pensato, per questa ed altre future iniziative, di uscire dai locali preposti sui vari territori della città, nel nostro caso dal circolo PD Borgo-Fabbricotti di Piazza G. Italia, di andare a incontrare i cittadini interessati nei luoghi che abitualmente frequentano.



Abbiamo scelto con questo proposito il Parco Centro Città, che grazie alla disponibilità dei gestori, che ringraziamo fin d’ora, è molto frequentato dai cittadini residenti e non.



L’argomento è uno tra i più discussi da tempo per le ricadute negative e conseguenti spaccature che potrebbero verificarsi con l’applicazione della legge Calderoli (2005) pubblicata in G.U. il 26 giugno 2024 sull’autonomia differenziata contro la quale il referendum abrogativo conta già un alto numero di firme (515333, fonte Ministero della Giustizia).



Tra i 23 argomenti che la legge potrebbe modificare proviamo ad approfondire quello che più sta a cuore ai cittadini: la Sanità.



I relatori a livello regionale e locale sono rispettivamente l’assessore PD regionale Simone Bezzini con deleghe alla salute e l’assessore PD Andrea Raspanti con delega alla sanità e al nuovo ospedale, l’assessore PD al bilancio Viola Ferroni, il Sindacodi Livorno Luca Salvetti che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.



Porteranno i loro saluti il Segretario territoriale Alessandro Franchi e il Segretario dell’Unione comunale PD di Livorno Alberto Brilli.

Circolo PD Borgo-Fabbricotti

